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Spor Batshuayi'den Sergen Yalçın açıklaması
Spor

Batshuayi'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:11:00 -
Batshuayi'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, Türkiye'deki ilk röportajını TRT Spor'a verdi. Belçikalı golcü, TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı.

Michy Batshuayi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle ilk pozisyonda atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmalıydı. Bizim için iyi bir başlangıç olurdu.

Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra eksikler döndükten sonra önümüzdeki tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

N'Koudou iyi bir arkadaşım, menajerimiz aynı. Bana Beşiktaş hakkında her şeyi anlattılar. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamak, kariyerimde ihtiyacım olan bir şeydi.

Transfer sürecimde yalnızca ben değil etrafımdaki herkes çok sayıda mesaj aldı. Bu ilgi alaka çok büyüleyiciydi. Bu yüzden de karar verirken çok fazla düşünmedim.

Türkiye Ligi güçlü futbolculara sahip. Bu tarz futbolcularla her hafta maç oynamak benim için de iyi bir durum.

Hocanın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum, çok büyük bir karakter. Benden beklentisi var ve bu hoşuma gidiyor.

Burada bir aile ortamı var. herkes mutlu. Çok fazla kulüp gördüm ama böyle bir ilgiyi çok fazla yerde görmedim.

Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz.

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