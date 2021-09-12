Batshuayi sözünün eri çıktı! Poposuyla gol attı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek averaj farkı ile liderliğe yükseldi.

Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Hocamızın dediğini yaptık"

"Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.

Sergen Yaşçın: Belki 30 gol atar

Sergen Yalçın da yıldız futbolvu hakkında "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 30 atar. Yani bunu bilemem" ifadelerini kullandı.

Poposuyla attığı golle gündem oldu

Michy Batshuayi, takımına galibiyeti getiren gollerden sonuncusunu, rakip kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken poposuna çarparak kaleye gönderdi.

Belçikalı yıldız oyuncu, attığı bu ilginç golle imza törenindeki iddialı sözlerini hatırlattı.

"Pozisyona girmeden gol atabilirim"

Siyah-beyazlıların yeni transferi Michy Batshuayi, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir" ifadelerini kullanmıştı.