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Spor Batshuayi neden gol atamadığını açıkladı!
Spor

Batshuayi neden gol atamadığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde son saatlere girilirken kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, takıma katıldığı günden bu yana attığı 8 golle adından söz ettirirken, son oynanan Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kalırken gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü gol atamamasının sebebini böyle açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:02:00 -
Batshuayi neden gol atamadığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde son saatlere girilirken kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, takıma katıldığı günden bu yana attığı 8 golle adından söz ettirirken, son oynanan Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kalırken gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü gol atamamasının sebebini böyle açıkladı. 

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, grubu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler'e galibiyete getiren goller Arda Güler ve Arao'dan gelirken, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi bu karşılaşmada sessiz kaldı.

12 MAÇTA 8 GOL
Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol 1 asist yapmayı başaran Belçikalı golcü, maç sonu yaptığı paylaşımda bu maçı boş geçmesinin sebebini açıkladı.

"NEDEN Mİ GOL ATAMADIM?"
Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yırtılmış kramponunu göstererek "Neden mi gol atamadım?" notunu düştü.

 

 

 

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