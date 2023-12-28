Batmanlı gençler Gazze için yürüyecek

HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları, bu pazar günü düzenleyeceği "Selahaddin'in Torunları Gazze İçin Yürüyor" temalı etkinliğe tüm gençleri ve halkı davet etti.

HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği "Selahaddin'in Torunları Gazze İçin Yürüyor" etkinliği bu pazar saat 13.00'da Çarşı Mahallesi Gök Taksi'den başlayıp, Gülistan Caddesi'nde sona erecek.

Tüm Batman halkını yürüyüşe beklediklerini belirten HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, "7 Ekim’den bu yana devam eden siyonist vahşetin yaptığı zulümlere sessiz kalmamak için gençler olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırma adına destek yürüyüşü düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı özellikle de gençleri bekliyoruz." dedi.

(İLKHA)