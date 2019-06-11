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Batmanlı çocuklara kütüphane

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz.

11 Haziran 2019 Salı 11:19
Batmanlı çocuklara kütüphane

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ve eşi Muazzez Beran, Batman’da bir kütüphane kurulmasına vesile oldu.



Topluma katkı sağlayan projeler üreten Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak Batman İMKB Belde İlkokulu’na bir kütüphane kazandırdı. Berko İlaç ve KAHEV Derneği aracılığıyla hayata geçirilen kütüphane, Batmanlı çocukları kitaplarla buluşturdu.


Ezc. Berat Beran, "Okumaya ve edebiyata değer veren biri olarak, Batmanlı çocukları kitaplarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarılı ve sağlıklı yarınlar, çocuklarımızın eğitimi ile başlar" şeklinde açıklamada bulundu.



Okumaya verdiği değeri her fırsatta vurgulayan Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran’ın ilaç sanayisindeki başarılarının yanı sıra, ‘Henek’ ve ‘Henek II’ adında iki mizah kitabı, ‘Güle Güle Sevgili Arkadaşım’ adında bir romanı, ‘Asmin’ ve ‘Asmin 2’ adında iki şiir kitabı bulunuyor.


Ecz. Beran, yakın zamanda ‘Nenem, Babam ve Ben’ isimli biyografisini kaleme aldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:19
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