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Yerel Batman'ın hırsızları bezdirdi
Yerel

Batman'ın hırsızları bezdirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 13:47:00 -
Batman'ın hırsızları bezdirdi

Batman'da değişik tarihlerde farklı adreslerde hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Hırsızlık olaylarına ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ilimizde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; 23 Mayıs 2023 günü Gap Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen, 1 adet cep telefonu ve 1 adet laptop bilgisayar çalınması olayı ile ilgili görevlilerimizce yapılan kamera görüntüleri araştırması sonucu tespit edilen, T.Ü. ve Ö.Ç. isimli şahıslar çalınan malzemeler ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte ikametlerinde yakalanmış olup ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilmiştir. T.Ü. ve Ö.Ç. isimli şahıslar işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. 03 Haziran 2023 günü Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikametten cep telefonu çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesi olaya karıştığı tespit edilen T.Ü. isimli şahıs 03 Haziran 2023 günü ikametinde yakalanmış olup ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edilmiştir. T.Ü. isimli şahıs işlemleri akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

01 Haziran 2023 günü Hilal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 adet laptop bilgisayar ve 1 adet elektrogitar çalınması olayı ile ilgili görevlilerimizce yapılan kamera görüntüleri incelemesi neticesi, olaya karıştığı tespit edilen D.Ö. ve P.Ç. isimli şahıslardan, D.Ö. isimli şahıs çalınan bilgisayarları satmaya çalıştığı esnada 3 Haziran 2023 günü görevlilerimizce 2 adet laptop bilgisayarla birlikte yakalanmış, devam eden araştırmalarda diğer şüpheli P.Ç. isimli şahıs 04 Haziran 2023 günü yakalanmıştır. Ele geçirilen bilgisayarlar sahibine teslim edilerek, işlemleri akabinde mahkemeye sevk edilen D.Ö. ve P.Ç. isimli şahıslardan P.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, D.Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 04 Haziran 2023 günü Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikametten cep telefonu çalınması olayı ile ilgili görevlilerimizce yapılan araştırmalarda, S.A. isimli şahıs çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmış, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilmiştir. S.A. isimli şahıs işlemleri akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir. 08 Haziran 2023 günü Hürriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan otodan bayan çantası ve kredi kartlarının çalınması olayı ile ilgili görevlilerimizce yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.O. isimli şahıs aynı gün malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmış, malzemeler sahibine teslim edilmiştir.

Y.O. isimli şahıs işlemleri akabinde adli mercilere sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli personelimiz ve ekiplerimiz tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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