Batman'da yavru köpek böyle kurtarıldı
Batman’da sulama kanalındaki borunun içinde mahsur kalan yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Batman’da sulama kanalındaki borunun içinde mahsur kalan yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkiinde köy sakinlerinin su kanalındaki borunun içinde bir yavru köpek sesi geldiğini fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAT kurtarma ekiplerince halat yardımı ile su borusunun içinde mahsur kalan yavru köpeği kaldığı yerden kurtardı.
Yavru köpek, ilk bakımı yapıldıktan sonra salıverildi. (İLKHA)
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