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Aktüel

Batman'da yaralı bulunan kızıl kartal yavrusu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:42:25 -
Batman'da yaralı bulunan kızıl kartal yavrusu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

BATMAN (AA) - Batman'da yaralı bulunan 3 aylık kızıl kartal yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Batman'da doğada yürüyüş yaparken, yaralı ve uçamayan kızıl kartal yavrusunu gören vatandaşlar, kuşu Batman Sahipsiz Hayvanlar Derneği üyesi Nesih Taş'a teslim etti.

Taş, kızıl kartal yavrusunu, tedavisinin ardından doğaya salacağını söyledi.

Zaman zaman vatandaşların yaralı buldukları hayvanları kendisine getirdiğini anlatan Taş, "Onları tedavi ederek doğal ortamına bırakıyorum. Şu an bakımını yaptığım kızıl kartal yavrusu var. Her gün besliyorum. Bunu gönüllü yapıyorum." dedi.



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