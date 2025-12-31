Batman’da yaban hayvanları için kış şartlarında yemleme çalışması
Batman’da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte dağlık bölgelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İki ayrı grup halinde toplam 10 personelin katılımıyla kırsal alanlarda yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, kanatlı yaban hayvanları için 1 ton buğday, yırtıcı türler için ise 400 kilogram sakatat ve benzeri besinler kar temizliği yapılarak belirlenen noktalara bırakıldı.