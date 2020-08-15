Batman'da tenis turnuvası
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, 20-25 Ağustos tarihlerinde Batman'da gerçekleştirilecek
ANKARA (AA) - Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da yapılacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona Batman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenecek.
Müsabakalara katılım hakkı olan kulüplerin, 18 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar i-kort sisteminden başvurularını yapmaları gerekiyor.