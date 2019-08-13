Batman'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Batman'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı13 Ağustos 2019 Salı 23:24
BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki Üçyol mevkisinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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