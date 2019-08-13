Batman'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. İlçe merkezindeki Üçyol mevkisinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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