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Batman’da sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 15.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
Batman’da sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Batman’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.


Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerinin dikkate alınması için vatandaşlara çağrı yapıldı. Sıcak hava dalgasının 14 Ağustos saat 10.00 ile 15 Ağustos saat 21.00 arasında etkili olacağı belirtilen açıklamada, “Günün en yüksek hava sıcaklıkları 14 Ağustos 2019 Çarşamba ve 15 Ağustos 2019 Perşembe günleri mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İki gün boyunca etkili olacak sıcak havanın oluşturabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
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