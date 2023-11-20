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Yaşam Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Yaşam

Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-20 03:59:00 -
Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Kaynak: AA

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