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Aktüel Batman'da "Şehit Eren Bülbül Ormanı" oluşturuluyor
Aktüel

Batman'da "Şehit Eren Bülbül Ormanı" oluşturuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:32:53 -
Batman'da "Şehit Eren Bülbül Ormanı" oluşturuluyor

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesince, Trabzon'da 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül adına orman oluşturulacak.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Batı Raman Külliyesi'nde Yasin Börü Ormanı'nın yer aldığı "Şehitler Tepesi"nde oluşturulan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül Ormanı'nda 25 dönümlük alan üzerine 10 bin fidanın dikilmesi planlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, tarihin her döneminde bu ülkenin dış mihrakların hedefinde olduğunu ancak bu necip milletin bu toprakları kanları pahasına savunduğunu belirtti.

Söz konusu vatan olunca her yaştan insanın cepheye koştuğunu kaydeden Durmuş, şöyle devam etti:

"Dün Çanakkale'de yedi düvele nasıl geçit verilmediyse 100 yıl sonra bugün de ülkemize karşı cephe alan mihraklara, teröristlere geçit vermiyoruz. Birlik, beraberliğimizin timsali, 15'liler. Çanakkale'de küffara geçit vermeyen 15'liler, 100 yıl sonra da küffara geçit vermedi. PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül'ün adlarını Şehitler Tepesi'nde yaşatıyoruz. Biri Trabzonlu diğeri Diyarbakırlı. Ortak noktaları, inançları, vatan ve bayrak sevdaları. İki fidanımızın adını binlerce fidan dikerek oluşturduğumuz Şehitler Tepesi'nde yaşatıyoruz. Nasıl Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla Çanakkale'de yan yana yatarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini dünyaya sergiliyorsa bugün de bu iki fidan bu birlik ve beraberliğimiz çimentosu olmuştur. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle, şefaatiyle muamele eylesin."​

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