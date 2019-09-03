Batman'da saldırıya uğrayan bekçi öldü
Bekçi Vezir Gülmerkal, devriye görevinin ardından evine giderken, husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.03 Eylül 2019 Salı 10:46
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi Vezir Gülmerkal (26) yaşamını yitirdi.
GAP Mahallesi'nde devriye görevinin ardından evine giden bekçiGülmerkal (26), ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Gülmerkal 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın aralarındaki husumet dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
YORUM YAZ