Batman'da panik! Çok sayıda hayvan telef oldu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan, Yazılı, İnişli ve Armutlu köylerinde peş peşe yaşanan hayvan telefleri köylüleri paniğe sürükledi.

"Korkudan salamıyoruz"

Son bir ayda onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının çakal sürülerinin saldırısına uğradığını söyleyen köylüler, hayvanlarını otlatmaya gönderemiyor. Son olarak üç ineğinin çakal saldırısı yüzünden telef olduğunu dile getiren İnişli köyü sakinlerinden Şahin Bulut, "Kozluk ilçemize bağlı dağ köylerinde hayvanlarımız yaban hayvanlarının saldırısına uğradı. Bende üç büyükbaş, komşumun 2 ineği, diğer köyde 5-6 koyun aynı hafta içinde çakal sürüleri tarafından telef edildi. Korkudan hayvanlarımızı doğaya salamıyoruz" dedi.

"Nası korunacağımızı bilmiyoruz"

Özellikle yaban hayatın devamı ve kekliklerin çoğalması için bölge genelinde başlatılan avlanma yasaklarının yaban hayvan sayısında büyük artışa neden olduğuna dikkat çeken Bulut, "Yaklaşık 4 yıldır İnişli bölgesinde köylülerimiz avlanmıyor ve avlanmaya müsaade edilmiyor. Doğada yaban hayatın tekrar artmasını hedeflerken çoğalan çakal ve kurt sürüleri aç kalmamak için hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Son bir ay içinde onlarca büyükbaş ve bir o kadar da küçükbaş hayvan çakal sürülerine yem oldu. Elimizden bir şey gelmiyor. Hayvancılıkla uğraştığımız bu dağlarda yaban hayvanlarından nasıl korunacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.