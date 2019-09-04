0553 313 94 23

Batman'da panik! Çok sayıda hayvan telef oldu

Batman'da aç kalan çakalların köylere inip büyük ve küçükbaş hayvanları telef etmesi nedeniyle köylüler büyük panik yaşıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
Batman'da panik! Çok sayıda hayvan telef oldu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan, Yazılı, İnişli ve Armutlu köylerinde peş peşe yaşanan hayvan telefleri köylüleri paniğe sürükledi.

"Korkudan salamıyoruz"

Son bir ayda onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının çakal sürülerinin saldırısına uğradığını söyleyen köylüler, hayvanlarını otlatmaya gönderemiyor. Son olarak üç ineğinin çakal saldırısı yüzünden telef olduğunu dile getiren İnişli köyü sakinlerinden Şahin Bulut, "Kozluk ilçemize bağlı dağ köylerinde hayvanlarımız yaban hayvanlarının saldırısına uğradı. Bende üç büyükbaş, komşumun 2 ineği, diğer köyde 5-6 koyun aynı hafta içinde çakal sürüleri tarafından telef edildi. Korkudan hayvanlarımızı doğaya salamıyoruz" dedi.

"Nası korunacağımızı bilmiyoruz"

Özellikle yaban hayatın devamı ve kekliklerin çoğalması için bölge genelinde başlatılan avlanma yasaklarının yaban hayvan sayısında büyük artışa neden olduğuna dikkat çeken Bulut, "Yaklaşık 4 yıldır İnişli bölgesinde köylülerimiz avlanmıyor ve avlanmaya müsaade edilmiyor. Doğada yaban hayatın tekrar artmasını hedeflerken çoğalan çakal ve kurt sürüleri aç kalmamak için hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Son bir ay içinde onlarca büyükbaş ve bir o kadar da küçükbaş hayvan çakal sürülerine yem oldu. Elimizden bir şey gelmiyor. Hayvancılıkla uğraştığımız bu dağlarda yaban hayvanlarından nasıl korunacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
  1. Batman
  2. büyükbaş hayvan
  3. küçükbaş hayvan
  4. yaban hayatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    1. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    2. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
    3. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
    4. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
    5. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    6. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    7. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    8. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    9. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    10. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    11. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    12. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    13. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    14. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    15. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    16. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    17. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    18. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    19. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    20. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    21. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    22. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    23. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    24. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    25. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    26. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    27. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    28. Rus pilotların cesetleri bulundu
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!