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Yerel Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği
Yerel

Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Yeniakit Publisher
2024-01-08 17:49:00 -
Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen özel ağaçlandırma projesi kapsamında Batman'da bozuk ve açıklık vasıftaki 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep Fıstığı fidanı toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen özel ağaçlandırma projesi kapsamında Batman'da bozuk ve açıklık vasıftaki 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep Fıstığı fidanı toprakla buluşturulduğu bildirildi.
Özel ağaçlandırma projesi kapsamında; hem kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara alternatif gelir sağlamak hem de köylülerin ormanları sahiplenmesini sağlamak amacıyla bozuk ve açıklık vasıftaki ormanlık alanlar vatandaşlara tahsis edilerek, gelir getirici ağaç türü ile ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2023 yılında özel ağaçlandırma faaliyetlerinde ilk sırada yer alan Batman'da, Batman Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep Fıstığı fidanının çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu ifade edildi.

Ayrıca proje kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon lira hibe desteği sağlandığı kaydedildi. (İLKHA)

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