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Batman'da meydan savaşı! Gelin ve damat da kavgaya karıştı

Batman’da düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan başka bir aracın tehlikeli hareketler yapması üzerine çıkan tartışmanın neden olduğu, gelin ve damadın da karıştığı kavga, çevredekileri dehşete düşürdü.

18 Eylül 2018 Salı 16:18
Batman'da meydan savaşı! Gelin ve damat da kavgaya karıştı

Olay, dün gece Batman merkez Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan bir aracın araya girerek tehlikeli hareketler yapması düğün sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Araçlarından inen konvoydaki vatandaşlar, söz konusu aracı durdurarak, sürücüsünü ve içerisinde bulunanları uyardı. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, araçtan inen sürücü, elindeki sopa ile sağa sola saldırmaya başladı.

Söz konusu durumu gören gelin ve damat ile konvoydaki diğer vatandaşlar da araçlarından inerek, kavgaya karıştı. Cep telefonları kameralarına yansıyan kavga, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kavga, polisin bölgeye gelmesiyle sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:18
  1. Batman
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