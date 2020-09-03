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Aktüel Batman'da kurulan EBA destek noktaları öğrencileri ağırlamaya başladı
Aktüel

Batman'da kurulan EBA destek noktaları öğrencileri ağırlamaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:18:15 -
Batman'da kurulan EBA destek noktaları öğrencileri ağırlamaya başladı

BATMAN (AA) - Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanacağı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları hizmete açıldı.

EBA destek noktalarından sorumlu Batman Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek, internete erişim sorunu olan öğrencilerin canlı derslere katılımlarını sağlamak amacıyla 19 EBA destek noktasını hizmete sunduklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla destek noktalarının 60’a çıkacağını aktaran Çiçek, internet erişimi bulunmayan köylere de mobil hizmet verileceğini dile getirdi.

Çiçek, "Mart 2020’den itibaren 11'nci sınıfa kadar en önemli ders konularını zümre öğretmenlerimizle planlayarak bu konuların ders anlatım videolarını çekip Batman Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalında paylaşarak öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Öğrencilerimiz Youtube kanalımızdaki önemli konuları içeren videoları izleyerek eksikliklerini tamamlayacaklar." dedi.

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