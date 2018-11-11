THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Batman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 5 kişi yaralı

Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 19:54
Batman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 5 kişi yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başar köy mevkii karayolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş’ten Batman'a gitmekte olan Zeki Gündüz idaresindeki 33 BFV 47 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Zeki Gündüz, Emine Gündüz, Beyzanur Gündüz, Yusuf Kaplan ve Bedriye Kaplan yaralandı. Yaralılar diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulanslarla sağlık personeli ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Batman bölge hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:54
  1. Kaza
  2. Batman
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Bize 'Gönlümü verdim' diyenlerin çoğunun oyu başka yere gitti'
    1. 'Bize 'Gönlümü verdim' diyenlerin..
    2. Amerika'nın ambargo kararına İran'dan..
    3. Hamile, dişçiden ilk ve son 3 ay uzak..
    4. Temiz ve toplu bir ev titiz kadının..
    5. Çekirdeği zehir atıcı!
    6. Merkel yardım istedi! O ülkede felaket..
    7. Muğla'da mobese kameralarına çarptı
    8. Eksik kişilikli anne-babalar
    9. Muğla'da freni çekilmeyen minibüs evin..
    10. Aspirin leblebi değil ki..
    11. Baharatları saklamanın püf noktaları
    12. Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!
    13. Yazı kışı yok!
    14. Aydın'da mahallelinin 'defineci'..
    15. Sivas'ta inşaatta iskele çöktü: 4 kişi..
    16. O taksici yakalandı!
    17. Barcelona sahasında yıkıldı! 4-3
    18. Sarı yeşil akıntıya dikkat
    19. Fenerbahçe'den Galatasaray'a..
    20. Şanlıurfa'da bir terörist enselendi
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim