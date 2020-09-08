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Aktüel Batman'da izolasyon kurallarına uymayan 124 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Batman'da izolasyon kurallarına uymayan 124 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:57:21 -
Batman'da izolasyon kurallarına uymayan 124 kişiye para cezası verildi

BATMAN (AA) - Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 124 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 15 günde 20 binden fazla evin filyasyon ekiplerince ziyaret edildiği belirtildi.

Denetimlerde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye 390 bin 600 lira idari ceza uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif, hastalığı temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde izolasyonda kalması hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.

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