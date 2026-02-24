Batman’da iftar sonrası uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şahıs tutuklandı
Batman’da iftar saati sonrası AK-47 uzun namlulu silahla mahalle arasında rastgele ateş açarak iki kişiyi yaralayan Ü.G., polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman’ın Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Parkı çevresinde iftar sonrasında büyük bir panik yaşandı.
Ü.G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki AK-47 uzun namlulu tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.
Silah seslerinin yükselmesiyle mahalle aralarına kaçan saldırgan, ateş etmeye devam ederek bölgede korku dolu anlar yaşattı.
Devriye görevindeki polis ekiplerinin anında müdahale etmesi ve takviye ekiplerin sevk edilmesiyle başlayan kovalamaca, şüphelinin kıskıvrak yakalanmasıyla son buldu.
DEHŞETİN NEDENİ AİLEVİ SORUNLAR ÇIKTI
Olay sırasında seken mermiler nedeniyle çevrede bulunan iki vatandaş hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan Ü.G.’nin ilk ifadesinde, eylemi ailevi sorunları nedeniyle yaşadığı bunalım sonucu gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevi gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.