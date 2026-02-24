  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Batman’da iftar sonrası uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şahıs tutuklandı
Yerel

Batman’da iftar sonrası uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Batman’da iftar saati sonrası AK-47 uzun namlulu silahla mahalle arasında rastgele ateş açarak iki kişiyi yaralayan Ü.G., polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Parkı çevresinde iftar sonrasında büyük bir panik yaşandı.

Ü.G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki AK-47 uzun namlulu tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.

Silah seslerinin yükselmesiyle mahalle aralarına kaçan saldırgan, ateş etmeye devam ederek bölgede korku dolu anlar yaşattı.

Devriye görevindeki polis ekiplerinin anında müdahale etmesi ve takviye ekiplerin sevk edilmesiyle başlayan kovalamaca, şüphelinin kıskıvrak yakalanmasıyla son buldu.

DEHŞETİN NEDENİ AİLEVİ SORUNLAR ÇIKTI

Olay sırasında seken mermiler nedeniyle çevrede bulunan iki vatandaş hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan Ü.G.’nin ilk ifadesinde, eylemi ailevi sorunları nedeniyle yaşadığı bunalım sonucu gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevi gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

 

 

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!
Gündem

YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!

Milli Görüş davasının çınarlarından, Erbakan Hoca'nın koruması Abdurrahman Akyüz, katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi lideri Fatih..
