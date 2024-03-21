Batman'da evi kanalizasyon suyu bastı!

Batman'da yağışın ardından taşan kanalizasyon suyu, bir evi bastı. Evlerini ikinci kez kanalizasyon suyu basan vatandaş, büyük maddi kayıp yaşadıklarını belirterek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Batman'da dün etkili olan yağış kimi kanalizasyonların tıkanmasına neden oldu.

Tıkanan ve tahliyesi yapılmadığı ileri sürülen kanalizasyon suyu, Mehmet Demirtaş'a ait İrmi (İrmiye) Mahallesi'nde bulunan eve girdi.

Evleri kanalizasyon suyuyla dolan Demirtaş, büyük bir şok yaşadı.

Evlerinin yarısına kadar dolan lağım suları nedeniyle zor anlar yaşayan Demirtaş ailesi, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Kanalizasyon suyu nedeniyle evleri kullanılmaz hale geldiğini belirten Mehmet Demirtaş, yaklaşık 150 bin TL zararlarının oluştuğunu söyledi.

Lağım suyunun aile fertlerinin hasta olmasına neden olduğunu vurgulayan Demirtaş, bu durumun ikinci kez yaşandığını ifade etti.

Defalarca birçok kuruma dilekçe vermelerine rağmen sorunla ilgili sonuç alamadıklarını öne süren Demirtaş, tek isteklerinin sorunlarına çare bulunması olduğunu kaydetti. (İLKHA)