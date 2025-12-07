  • İSTANBUL
Yerel Batman’da babasını öldüren şüpheli gözaltına alındı
Batman’da babasını öldüren şüpheli gözaltına alındı

Batman'da Hilal Mahallesi’nde bir apartmandan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine giden polis, 33 yaşındaki C.E.’nin babası Aziz E.’yi öldürdüğünü belirledi. Kendini eve kilitleyen şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı.

Batman’da bir apartmanda silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, C.E.’nin (33) babası Aziz E.’yi (62) tüfekle öldürdüğünü belirledi. Kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmandaki bir dairede silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kendini eve kilitleyen C.E’yi ikna ederek dışarı çıkardı. Evde yapılan incelemede, Aziz E.’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aziz E.’nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

