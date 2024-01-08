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Yerel Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı
Yerel

Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:10:00 -
Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 190 şahıs yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 190 şahıs yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldığı bildirildi.

Görevlilerce son bir aylık dönem içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 190 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi. (İLKHA)

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