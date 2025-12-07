  • İSTANBUL
Yerel Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!
Yerel

Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!

Batman'da psikolojik soırunları olduğu iddia edilen C.E, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Batman merkez Hilal Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası 62 yaşındaki Aziz E.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

