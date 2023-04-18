Batman'da 68 gözaltı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda 68 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 68 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplam 7 kilo skunk, 2 kilo 683 gram esrar, 491 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, bir uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve fişek ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, son bir ay içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile yapılan operasyonlarda ise kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 42 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.(İLKHA)