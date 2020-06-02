Batman'da 550 gram doğan Muhammet Ali bebek hayata tutundu

BATMAN (AA) - Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 550 gram dünyaya gelen erkek bebek, 120 günlük tedavi ile 3 kilo ağırlığında sağlıklı bir birey olarak taburcu edildi.

Batman'da yaşayan Aynur ve Ümit Yılmaz çiftinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkizlerden 400 gram doğan bebek ancak 5 gün yaşayabildi.

Yılmaz çiftinin 550 gram doğan Muhammet Ali adını verdikleri diğer bebek ise hayata tutunmayı başardı. Yenidoğan Ünitesinde 4 ay kuvözde kalan ve 3 kilograma ulaşan bebek sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Akıl, 1 kilonun altında dünyaya gelen bebeklerde ölüm oranının yüksek olduğunu belirterek, "Bebeğimizde ilk günlerde ciddi problemlerimiz oldu, ancak bunları ekibimizin gayretli çalışmasıyla aştık. Bebeğimizin engelsiz bir şekilde hayatta kalması bizi çok mutlu etti. Sağlıkla taburcu oldu." dedi.

Bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Bebeğimizin yaşaması bir mucizeydi ve o mucizeyi şu an sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Yenidoğan servisinde ona çok iyi baktılar, çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."







