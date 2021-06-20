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Gündem Batman'da 200 dönüm ekili arazi yangından zarar gördü
Gündem

Batman'da 200 dönüm ekili arazi yangından zarar gördü

Batman’da biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında 200 dönümü ekili arazi küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 03:25:00 -
Batman'da 200 dönüm ekili arazi yangından zarar gördü

Olay, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak (hethetke) köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aşırı sıcaklık sonucu ısınan biçerdöverden çıkan kıvılcımlar, hava sıcaklığının da etkisiyle yangına neden oldu. Kısa sürede anıza tutuşan yangın rüzgârın da etkisiyle geniş alana yayılmaya başladı.

Yangına kendi imkânları ile müdahale eden çiftçiler, traktörleriyle çift sürüp, yangının önünü keserek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonunda yaklaşık 200 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. 

 

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