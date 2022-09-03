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Yerel Batman'da 2 yamaç paraşütçüsü otobanın ortasına çakılarak feci şekilde...
Yerel

Batman'da 2 yamaç paraşütçüsü otobanın ortasına çakılarak feci şekilde...

Batman'da yamaç paraşütü yaparken inişe geçen 2 paraşütçü kara yolunun ortasına çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:17:00 -
Batman'da 2 yamaç paraşütçüsü otobanın ortasına çakılarak feci şekilde...

Batman'da yamaç paraşütü yaparken inişe geçen 2 paraşütçü kara yolunun ortasına çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kara yolunda yaşanan korkunç kaza faciayla sonlandı. Batman’ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban ve (41) Ali Özkan (48) havalandıktan kısa bir süre sonra iniş yapmak istedi.

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçülere kaza yerinde müdahalede bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi iniş sırasında kara yoluna düştü ve hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki paraşütçü ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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