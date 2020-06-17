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Yerel

Batman'da 2 katlı bina karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki katlı bir bina, ölümcül koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:29:00 -
Batman'da 2 katlı bina karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı binada, Kovid-19 vakası görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Ekipler, alınan karar üzerine bina çevresinde önlem aldı.

Bina sakinlerinin güvenlik, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

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