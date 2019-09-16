Batman'da 100 kişilik ekiple kaybolan yakınlarını arıyorlar Batman'da 7 gün önce kaybolan 48 yaşındaki oto galerici M. Salih Tuncer'den haber alınamıyor. Kurşunlanmış halde bulunan bir aracın kaybolan Tuncer’e ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başlattı.

9 Eylül tarihinde alacaklarını tahsil etmek üzere evden ayrılan oto galerici M. Salih Tuncer, sırra kadem bastı. Kendisinden haber alamayan Tuncer’in yakınları durumu polise bildirdi. Evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Batman’dan 30 kilometre uzaklıkta bulunan çay kenarında aracına ulaşıldı. Kaybolan Tuncer’e ait olan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlandı. Kaybolan şahsa ait aracın bulunmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen olay bir türlü aydınlatılmadı.

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