Batman'da 10 kişi boğularak hayatını kaybetti!



Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Bilal Altsoy, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılı içerisinde il genelinde toplam 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu yıl içerisinde 95 vatandaşın da boğulmaktan kurtarıldığını aktaran Altsoy, arama kurtarma, dalgıç ve yangına karşı itfaiye ekiplerinin her zaman hazır bir şekilde beklediğini söyledi.

Altsoy, "Batman Belediyesi İtfaiyesi olarak hem yangına müdahale eden personel hem arama kurtarma personeli hem de dalgıç personeli olmak üzere her türlü yangına, arama kurtarmaya müdahale etmeye hazır bulunmaktayız." dedi.