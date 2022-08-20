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Ekonomi Batman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Batman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Batman Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 13:45:00 -
Batman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Başvuru süresi 19.8.2022 tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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