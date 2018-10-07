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Batman saldırısına destek veren hain tutuklandı!

Gaziantep'te, terör örgütü PKK'nın Batman'da yaptığı hain saldırıya sosyal medya üzerinden destek veren şahıs tutuklandı.

07 Ekim 2018 Pazar 19:41
Batman saldırısına destek veren hain tutuklandı!

Gaziantep'te sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Batman'da yaptığı hain saldırıya sosyal medya üzerinden destek veren şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yapılan operasyonda sosyal medyada S.S. sahte ismini kullanarak PKK/KCK terör örgütüne destek verdiği, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici provokatif içerikli, suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak örgütün silahlı yapılanmasına katılımı özendirici yorumlar yaptığı tespit edilen kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:41
  1. Batman
  2. Gaziantep

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