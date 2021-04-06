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Eğitim Batman liseleri taban puanı 2021 Batman liseleri başarı sıralaması |Batman liseleri kontenjanları
Eğitim

Batman liseleri taban puanı 2021 Batman liseleri başarı sıralaması |Batman liseleri kontenjanları

Liseye Geçiş Sınavı gün geçtikçe yaklaşmakta olduğundan liseye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri liselere girebilmek için lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Batman liseleri taban puanı 2021, Batman liseleri başarı sıralaması ve Batman liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:02:00 - 2021-04-06 12:15:56
Batman liseleri taban puanı 2021 Batman liseleri başarı sıralaması |Batman liseleri kontenjanları

Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Batman liseleri taban puanı 2021, Batman liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Batman'da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Batman lise taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 
 
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