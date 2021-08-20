Batman İl Müftüsü Erhan Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Camilerin, Kur'an kurslarının çocuklarla şenlendiğini ve daha anlamlı hale geldiğini belirten İl Müftüsü Erhan, milletin geleceğinin inşası için yaz Kur'an kurslarının çok önemli olduğunu söyledi.

Erhan, "Yaz Kur'an kursları milletimizin geleceğinin inşası için son derece önemlidir ve hepimizin hayatında da önemli bir yere sahiptir. Kurslarda öğrencilerimize sadece Kur'an-ı Kerim okutulmadığını, Hazreti Peygamberin sünnetini, hayatını, itikadı ve ahlaki konuları, vatan, devlet ve insan sevgisini, çevre bilincini ve onları kuşatan tehlikelere karşı duyarlılık oluşturmak anlamında hayata dair birçok konuyu ele almaya çalışıyoruz. İyiliği beraber inşa etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

“Kur’an-ı Kerim'i öğretmek hepimizin öncelikli görevidir”

Erhan, “Bu sene yüz yüze gerçekleşen Kur’an kurslarında yavrularımızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yüce Allah bu hastalığı insanlığın gündeminden çıkarsın. Saadet kaynağımız Kur’an-ı Kerim'i, itikadı, ibadeti öğrenmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu gaye ile çocuklarını kurslarımıza gönderen anne ve babalara, camii görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine, maddi ve manevi katkıda bulunanlara da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.





