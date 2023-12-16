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Aktüel Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi
Aktüel

Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2023-12-16 18:36:00 -
Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi

Batman'da Gazze'yi gündemde tutmak ve Gazze halkına destek olmak amacıyla açılan 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, duvara duygularını yazarak Gazze halkının acılarını paylaştı.

Batman'da Gazze'yi gündemde tutmak ve Gazze halkına destek olmak amacıyla açılan 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, duvara duygularını yazarak Gazze halkının acılarını paylaştı.

Batı destekli siyonist işgal rejiminin Gazze halkına yönelik soykırım ve katliamları devam ederken Türkiye halkının Gazze direnişine desteği ise sürüyor.
Bu kapsamda Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 'Kudüs Duygu Duvarı' etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, duvara duygu ve düşüncelerini yazarak Gazze halkının acılarını paylaştı.
Bugün ve yarın Gülistan Caddesi'nde 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek 'Kudüs Duygu Duvarı' etkinliği halktan yoğun ilgi gördü.
Etkinlikte ayrıca İncirlik ve Kürecik Üslerinin kapatılmasına yönelik de bir imza kampanyası başlatıldı.

Etkinlik hakkında STK'lar adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Abdürrahim Demirtaş, Gazze destek amacıyla düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini belirtti.

"Gazze'yi insanların gündeminde tutmak için elimizden geleni yapacağız"

Demirtaş, "Bugün Kudüs Duygu Duvarı ve Kürecik ve İncirlik Üslerinin kapatılması için imza kampanyası açarak iki etkinlik yaptık. İslami Sivil Toplum Kuruluşları olarak 7 Ekim'den bu yana bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bu zulüm devam ettikçe bu ve buna benzer farklı etkinliklerle Gazze'nin yanında olduğumuzu her platformda dile getireceğiz. Gazze'yi insanların gündeminde tutmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer etkinliklere olduğu gibi bu etkinliğe de yoğun bir teveccüh var. Duvarı bir günlüğe planlamıştık ama duvarımız 2 saatte doldu. İmza kampanyamızda binin üzerine çıktı. etkinliğimiz yarın saat 17.00'a kadar devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz." dedi.

"Safımız belli olsun istedik"

Kudüs Duygu Duvarına duygularını yazan vatandaşlardan Bünyamin Sevim, "Kudüs Duygu Duvarı etkinliğini duyunca hemen ailece gelip duygularımızı ifade ettik. En azından safımız belli olsun istiyoruz." dedi.
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"Kudüs sadece Filistin meselesi değil tüm ümmetin meselesidir"

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Mehmet Şirin Tekin, "Bu programı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Kudüs sadece Filistin, Arap meselesi değil tüm ümmetin meselesidir. Burada duygularımızı ortaya koyduk." diye konuştu.

"Gazze'de katliam var"

Etkinlik hakkında duygularını dile getiren Gazal Uysal ise şunları söyledi:

"Gazze'de katliam var. Bu bir savaş değil tam bir zulümdür. Çünkü savaş askerler arasında yapılması gerekiyor. Çocukların öldürülmemesi gerekiyor. Kudüs Duygu Duvarına kendi duygularımızı yazdık. Filistin yaşasın, kahrolsun siyonizm yazdım." (İLKHA)

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