Batman Barosu da şer yuvası!

YENİ AKİT ANKARA

Sözde polis memurunun kendisini tehdit ettiğini iddia eden HDP’li Ayşe Acar Başaran’a Batman Barosu destek verdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, “Batman Milletvekili ve Baromuz üyesi Ayşe Acar Başaran bugün HDP Genel Merkezi önünde yaşanan bir tartışma sırasında bir polis memuru tarafından tehdit edilmiştir. Anayasanın 68. maddesine göre; siyasi partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bir milletvekilinin bir polis memuru tarafından alenen tehdit edilmesi Türkiye'de demokratik siyasal hayatın fiilen ortadan kaldırıldığı bir sürece girildiğinin işaretlerini taşıması nedeniyle oldukça tehlikeli ve endişe vericidir. Anayasanın 80. maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. Dolayısıyla bu tehdit basit bir tehdit olmayıp millet iradesine yönelik bir tehdittir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın polis memuru hakkında adli soruşturma başlatması, Ankara Valiliği'nin ise idari soruşturma başlatarak ilgili polis memurunu açığa alması gerekmektedir. Aksi durum polis memurunun kurumsal bir cezasızlıktan faydalandığı anlamına geleceğinden milletvekillerini tehdit ve saldırılara açık hale getirebilecektir. Batman Barosu olarak, polis memurunun tehdidini kiniyor, tehdide maruz kalan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ve üyesi tehdit edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve İçişleri Bakanlığı'na Türkiye'de siyasal partilerin serbestçe ve baskı altında olmadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlama çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.