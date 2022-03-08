Batı'ya hesap sorsanıza! Sözcü üç kağıtçılık yaparken enselendi

Sözcü, "Cumhuriyet tarihinde böyle zam görülmedi" diyerek mazot fiyatını eleştirdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün Türkiye'yi hedef alan manşeti de masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

Petrolün varili eğer cumhuriyet tarihinde bu miktarlara çıktıysa desinler ki, 'O miktarlara çıkmıştı ama bizim tek şefimiz İsmet İnönü döneminde bu böyle yaşandığı halinde fiyatlar şu seviyede tutulmuştu.' diye somut örnek göstersinler. Eski yıllardan örnek gösteremiyorlarsa Avrupa'dan bir örnek göstersinler. Ben de diyeyim ki Avrupa'sı başardığına göre Türkiye de başarabilir. Veyahut da şunu söylemeleri lazım, Türkiye'deki enflasyondan şikayetçisiniz, zamlardan şikayetçisiniz, peki dünya genelindeki bu başarısızlığa niye ses çıkarmıyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki, petrolün varil fiyatı neden 135 dolar oldu? Kardeşim ne kadar beceriksiz insanlarsınız siz, Birleşmiş Milletler veya OECD veya o veya şu siz ne kadar başarısız ekiplersiniz. Yok... 'Efendim biz batılılaşmak zorundayız, batıda her şey çok güzel' diyorlar, 'Avrupa Amerika şöyle şöyle güzel' diyorlar. İşte Avrupa'nın Türkiye'yi ve dünyayı getirdiği nokta bu nokta.

Petrolün varil fiyatı 135 dolar olmuşsa, sorabiliyorsanız hesabını onlardan sorun. Ondan sonra da deyin ki Türkiye'de mazotun litresi şu kadar oldu.