Batırel'den bir "dolar" bombası daha! Asıl düşüş o tarihte

Şirketlerin kur korumalı hesaba geçmelerine 3 aylık vade seçeneğinin de eklenmesiyle asıl bombanın patlayacağını belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "İşte o zaman Türk lirası hesapları çığ gibi büyüyecek… Kurlar hızla gevşeyecek" dedi. Doların mart sonunda 9,5 TL’ye ineceğini söylediğini hatırlatan Batırel, eğer bu gelişme hayata geçirilirse bu tarihten önce de tahmininin gerçekleşebileceğini yazdı. İşte Necmettin Batırel'in, "Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı. Çekin şu fişi, kurtarın doların zulmünden bizi!" ifadelerini kullandığı o dikkat çekici yazı:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, “Türkiye 2001’den daha derin kriz yaşıyor” diyenlerin yalanlarını suratlarına çarptı. "Ekonomi tekrar canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda yüzde 12'lik bir büyüme görüyoruz” dedi.

Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı ve geçti. İhracatımızda tarihî bir rekor kırdık. Bir yılda 40 milyar dolar ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik, dedi. Evet, Türkiye gerçekten şahlanıyor. Baksanıza 2021'de 20 milyar dolar azalan cari açık 14,9 milyar dolara nasıl geriledi.

İhracattaki patlamayla. Sanayi üretimi aralıkta %14,4 artarak rekor kırdı. Gerçeklere gözlerini kapayanlar hariç ülkede bayram havası var. Merak etmeyin elektrik zamlarıyla ilgili yeni ve adil bir düzenleme yapılıyor. Büyük ihtimalle pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kararlar açıklanacak, vatandaşın sırtındaki bu yük hafifletilecek.

Kur korumalı hesaba bireysel hesap sahiplerinden sonra şirketlerin de büyük bir iştahla katıldığını görüyoruz. Merkez Bankası rakamlarına göre 4 Şubat haftasında tam 3,3 milyar dolar bozdurmuşlar.

Bu rakam haftalık bazda rekor. Parite etkisinden arındırılmış çözülme 4,2 milyar dolar. Döviz mevduat hesabı toplamı 225,1 milyar dolara geriledi. 28 Ocak haftasında bu rakam 228,2 milyar dolardı. Bu daha başlangıç. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şirketlerin kur korumalı hesaba geçmek için 50 milyar dolar bozduracaklarını söyledi.

Ama bu hesaplarda vadeyi 3 aya indirme kararını bir türlü vermedi. 6 ve 12 ayda neden ısrar ediliyor? Avucumuzun içine gelen bu fırsatı niye kullanmak istemiyoruz. Bakın döviz mevduatlarındaki gerileme merkez bankasının rezervlerini de çoğalttı. Toplam rezervler 110,2 milyar dolardan 114,7 milyar dolara çıktı, 1 haftada 4,5 milyar dolar arttı. Net rezervler 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolar oldu.

Bugün enflasyonu düşürecek tedbirlerle, yastık altı altınların finansal sisteme katılımını ve Kredi Garanti Fonu desteği paketini açıklayacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den şirketlerin kur korumalı hesaba geçmeleri 3 aylık vade seçeneğinin de ekleneceğini açıklaması bekleniyor. İşte bomba o zaman patlayacak. Türk lirası hesapları çığ gibi büyüyecek…

Kurlar hızla gevşeyecek. Maliyetler azalacak, enflasyon tepetaklak olacak. 29 Ocak’taki “Düşür vadeyi bak gör dövizi” başlıklı yazımda bu konuya ısrarla vurgu yapmıştım. Zira şirketler 3 aylık hesapla birlikte çok avantajlı kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaklar. Söz konusu düzenleme ile ciddi tutarlarda kur farkı geliri bulunan şirketler için kaçırılmayacak büyük bir fırsat...

Doların mart sonunda 9,5 TL’ye ineceğini söylemiştim. Eğer bu gelişme hayata geçirilirse bu tarihten önce de tahminim gerçekleşebilir. Baksanıza Türk lirası yağmuru başladı bile…

Dolar değer kaybetmiyor sözüne katılmıyorum. Ocak ayında %11,10 artan TÜFE'ye rağmen dolar yerinde saymışsa aynı oranda değer kaybetmiştir. Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı; "Çekin şu fişi, kurtarın doların zulmünden bizi!.." "