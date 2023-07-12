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Dünya Batı’nın yaptırımları fayda etmedi! Rus bankasından müthiş kâr
Dünya

Batı’nın yaptırımları fayda etmedi! Rus bankasından müthiş kâr

Yeniakit Publisher
2023-07-12 14:41:00 -
Batı’nın yaptırımları fayda etmedi! Rus bankasından müthiş kâr

En büyük Rus borç veren Sber'in net kazancı bu yıl şu ana kadar 8 milyar doları aştı.

SberBank'ın kazanç raporunda, bu yıl Ocak-Haziran aylarında rekor net kâr elde ettiği belirtildi. Verilere göre banka, 2023'ün ilk yarısında 727,8 milyar ruble (8,1 milyar dolar) kazandı. Kazançları, banka için rekor bir yıl olan 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,4 arttı.

Raporlama döneminde, Sber'in net faiz geliri 11 milyar doları aştı. Banka, "cari yıldaki ticari büyümenin yanı sıra önceki yılın düşük bazının etkisi" nedeniyle rakamın yıllık bazda yüzde 41,4 büyüdüğünü söyledi. Sber, Batı yaptırımları arasında kârının neredeyse yüzde 80 düştüğü 2022 yılına kıyasla kazanç dinamiklerini açıklamadı.

Sber'in net komisyon geliri de yılın ilk yarısında artarak yıllık yüzde 18,2 artışla 3,6 milyar dolara ulaştı.

Borç veren, AB bankacılık piyasasından çekilmesini tamamlayan Avusturya'daki yan kuruluşunun Haziran ayındaki satışından büyük kazanç sağladı. Sber, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yönelik yaptırımlar nedeniyle ilk olarak geçen yıl bloktan çekilme planlarını açıklamıştı. Satış sayesinde, borç verenin yalnızca Haziran ayındaki net karı 1,5 milyar doları bularak yılın rekorunu kırdı.

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