Batı’nın piyonu HDP kürt halkının düşmanı

Evlat nöbetindeki üç aile, Ankara’da HDP Genel Merkezinin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. HDP’liler ise buna izin vermek istemedi. Bunun üzerine ailelerle HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlar ise tepkilere sebeb oldu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi:

HDP terörün tâ kendisidir!

“HDP, terörün tâ kendisidir. HDP’nin Kürt halkını savunmadığı gibi, Kürt halkına verdiği zararı hiçbir parti ve oluşum vermemiştir. Kısaca HDP Kürt halkının düşmanıdır. Taşeronların Kürt halkına karşı kullandığı bir piyondur. Asla da Kürt halkını temsil edemezler. HDP, Doğu ve Güneydoğu’da gerek parti binaları aracılığıyla gerekse belediye başkanlıkları aracılığıyla yüzlerce, binlerce Kürt gencinin dağa götürüp terörist olmasına sebeb olmuştur. Dağda terörist ettikleri binlerce gencin ölmesine sebeb olmuştur. Aynı HDP önce dağa gönderdiği terörist ettiği ve güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmesi sonucu o çocukların cesetleri üzerinden de utanmadan cenaze törenlerine giderek, siyaset yapma yolunu tercih etmiştir.”

Provokatör parti aynaya baksın

Ziya Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette o ailelerimiz gidip HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır ve Van’da yaptıkları gibi çocuklarını onlardan istiyorlar. Çünkü aileler net bir şekilde biliyorlar ki, ellerindeki delillerle, belgelerle biliyorlar ki.. Bu çocukların, HDP tarafından beyinleri yıkanıyor. Dolayısıyla o ailelerin, çocuklarını onlardan istemesi normaldir. Evlatları dağa götürülen, yürekleri yanan ailelerin, Genel merkez binalarına siyah çelenk bırakmasına dahi tahammül edemeyip, onları provokatör olarak nitelendiren HDP aynaya baksın. Anayasa Mahkemesi artık bu HDP mevzusunu artık Türkiye gündeminden tamamen çıkarması lazım. Bir an önce HDP’nin kapatma davasının sonuçlanması ve bunların da hak ettikleri cezaları bulması lazım. Verilen vergilerle maaş almamaları gerek.”