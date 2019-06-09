Batı'nın da muhalefetin de tek amacı 'savunmasız Türkiye'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünya arenasında "Ben de varım" Türkiye'nin göz dolduran ekonomi ve savunma alanlarındaki başarılarını hazmedemeyen Batı, ülkemize yönelik tehdit kampanyalarına başladı.

S-400 alımının iptal isteminden, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının sonlandırılması talebine kadar Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen Batılı ülkeler, bu konuda ülkemizi tehdit etmekten de geri kalmıyor.

FETÖ, muhalefete çanak tutuyor

Türkiye'nin haklı olarak sürdürdüğü Doğu Akdeniz'deki gaz arayışlarına, sınır dışında yürüttüğü başarılı terör operasyonlarını sindiremeyen Batı'ya ise en büyük destek ne yazık ki kendi içimizden, muhalefetten geliyor. ABD beslemeli FETÖ de medya yapılanması üzerinden de bu 'hainliğe' çanak tutuyor.

Ülke savunması için çok büyük önem taşıyan S-400’ler konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP her geçen gün daha da netleşen bir tavırla ABD tezlerine destek verirken, açık biçimde ABD’nin tetikçisi olan FETÖ ile ortak hareket ediyor, PKK ile aynı çatı altında durmaktan rahatsız olmuyor. Aynı duruş Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda da geçerli. 23 Haziran İstanbul seçimleri için HDP ile yapılan ittifak, muhalefetin ülke bekasına ilişkin sözler söylemesini engellemiş görünüyor. Zira Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için Hakurk’a yaptığı operasyona bile ne CHP’den ne de İP'ten destek gelmiş değil.

Batılı ülkelerin ve beslemelerinin Türkiye'ye yönelik tehditleri:

-ABD: Son olarak S400’ler konusunda bir mektup göndererek Türkiye’yi tehdit etti. Askeri varlığını artırdığı Doğu Akdeniz’de de Rum Kesimi ile ardı ardına anlaşmalar imzalıyor. TSK’nın terörle mücadele operasyonlarına tümüyle karşı. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere Türkiye karşıtı örgütlerin en büyük destekçisi.

-İsrail: Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı oluşumların başını çekiyor. Sadece S-400’lere değil, Türkiye’nin F-35 uçaklarını almasına da karşı.

-Rum Kesimi ve Yunanistan: Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye karşıtı her anlaşmanın baş imzacısı. Türkiye’nin deniz, kara ve havadan kuşatılması için ABD, İngiltere ve Fransa’ya askeri üsler tahsis ediyor.

-Mısır, BAE ve Suudi Arabistan: Türkiye’ye karşı hasımlığını gizlemeyen 3 ülke İsrail, Yunanistan ve Rumların paralelinde politika yürütüyor. 3 ülke de Akdeniz’de Türkiye’nin karşısındaki her oluşumun içinde.

Doğu Akdeniz'deki 'sondaj' kıskacı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesine CHP ve İP'ten düşman ağzıyla açıklamalar yapıldı.

-"Mısır ve İsrail'le yeniden ilişki kurulmalı"

CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Türkiye denklem dışı kaldı. Çözüm için Mısır ve İsrail’le yeniden ilişki kurulmalı.

-CHP'li vekilin sözlerini Yunan basını alkışladı

CHP Milletvekili Mahir Başarır: Türkiye saçma sapan yerlerde sondaj yapıyor. Tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar dolar Akdeniz’in derin sularına gömülecek. (Başarır’ın bu sözlerine Rum ve Yunan basını bile alkış tuttu.)

-"Direnebileceğimizi düşünmek yanlış"

İP Milletvekili Ayhan Altıntaş: Karşımızda Amerika ve Avrupa destekli Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır’ı bulduk. Durum çok ciddi boyutlarda. Bunlara karşı S-400 alarak direnebileceğimizi düşünürsek yanlış yaparız.

-Akşener, Akdeniz'e yabancı

İP Genel Başkanı Meral Akşener: (Doğu Akdeniz konusunda tepkisi o kadar zayıf ki akılda kalan tek cümlesi bile yok. Akşener’in Doğu Akdeniz’le ilgili açıklamasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti.)