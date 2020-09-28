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Tarih Batınilik nedir?
Tarih

Batınilik nedir?

Batınilik nedir? Sorusu bu akşam TRT1 ekranlarında gelen ve Selçuklu Devleti dönemini konu edinen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından merak ediliyor. Batıniliğin kurucusu kimdir? Batıniliğin amacı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:20:00 -
Batınilik nedir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ekranlara gelen Batınilik konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Saltanatının son yıllarında Sultan Melikşâh 38 Batınîler'le mücadele etmektedir. Peki, Batınilik Selçuklu’ya nasıl zarar verdi? Batıniliğin amacı nedir?

Batınilik nedir?

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye İslamda Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma verilen isimdir. Batıniliği benimseyene de Bâtınî denir.

Batınilik 9. yüzyılda oluşmaya başlamış 11. yüzyılda oluşumunu tamamlamıştır. Bâtınîler inanışlarını tarih boyunca daîler aracılığıyla yaymışlardır. 11. yüzyılda Hasan bin Sabbah’ın görüşleri arkasından giden bu akım Fâtımîler tarafından destek görmüştür.

Batıniliğin Selçuklu Devleti’ne zararı nasıl olmuştur?

Batınî hareketinin en büyük zararı; toplumun Batınî olanlar ve olmayanlar şeklinde iki düşman kampa bölünmesine neden olmasıdır. Taraftar olanlar devlet idaresi tarafından, karşı olanlar da Batınîler tarafından her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Devlet yönetimi, görüldükleri yerde Batınîleri öldürme politikasını güderken, Batınîler de kendilerine karşı olan herkesi ortadan kaldırmaya yönelmişlerdir.

Batınilik hareketi ile halk arasında ikilik meydana geldiği gibi, Devlet teşkilatında da büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Gerek sivil gerekse askeri teşkilat içinde belli makamlara gelmek isteyenler, rakiplerinin ayağını kaydırmak ve kendilerine ortam sağlamak için, bu kişileri Batınî olmakla itham etmişler ve bunların Devlet gücüyle ortadan kaldırılmalarına neden olmuşlardır. Benzer bir vaka Kirman Selçukluları'nda yaşanmıştır. Batınî olmakla itham edilen, dönemin din ve ilim çevrelerince azline hükmedilen hükümdarları İranşah tahtını kaybederek arkasından da öldürerek hayatını kaybetmiştir.
Bütün bu gelişmeler Selçuklu Devleti'nin siyasi ve içtimai hayatını alt üst etmiş ve önemli ölçüde istikrarsızlığa yol açmıştır. Alınan tedbirler istenilen amacı gerçekleştirememiş, daha sonraki dönemde halkın devlet ile birlikte eyleme geçmesiyle Batınîler toplu bir şekilde öldürülmüşlerdir.

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