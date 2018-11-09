THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Batıl olanın tüccarı çok olur

Batıl olanın tüccarı çok olur denmiştir. Doğrudur. Uğur ve uğursuzluk üzerinden öylesine ticaret ve istismar vardır ki, saymakla tükenmez.

09 Kasım 2018 Cuma 15:24
Batıl olanın tüccarı çok olur

Oysa aslı astarı olmayan bu anlayışına sapanlar, hayatlarının her safhasında korku ve endişe içinde yaşarlar.

“Uğurlu geldi” veya “uğursuz geldi” gibi sözler, birer zan ve kuruntudan ibarettir.

Dinimizce; bazı yaratıkların, zamanların, yerlerin veya maddelerin uğursuz olduğuna inanmak haram kılınmıştır. Resulullah güzel tefe’ülden hoşlanır, uğursuz saymaktan hoşlaşmazdı. Tefe’ül, bir hadiseyi hayra yormak, hayr dilemektir.

Hadis-i Şerifler çok açıktır:

“Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.” (Müslim, Selam 102)

“Sizden biri, hoşlanmadığı bir şeyi gördüğünde; ‘Allah’ım, iyilikleri yalnız Sen verir, kötülükleri de yalnız Sen defedersin, Senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur’ desin.”(Ebu Davud, Tıbb)

İnsanı sebeplere sarılmaktan alıkoyan uğur ve uğursuzluk anlayışı, İslâm’a ters düşmektedir.

İslâm’da insanın iradesi, gücü ve teşebbüsü sorumluluğun temelini oluşturur. Uğursuzluk inancının yasak kılınmasındaki asıl sebep de buna inanan kişinin, kendi irade ve gücünü inkâr yanında, tesir etmeyi ve yaratmayı Allah'a değil, bizzat uğursuz saydığı varlığa nispet etmesidir.

Araplar cahiliyet devrinde, karganın ötüşünü kendileri için uğursuz sayarlardı.

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz, bu gibi şeylere inanmayı kökünden yıktı ve bunların yarar sağlamada veya zararı defetmede hiçbir tesirleri bulunmadığını açıkladı. Bütün kuvvet ve kudretin tesir ve neticenin de Allah'a ait olduğunu bildirerek en sağlam inancı ortaya koydu.

Müslüman, Allah ve Resulünün emirlerine uyarak meşru şekilde esbaba tevessül eder; aklın, şeriatın ve vicdanının -ki vicdan her kulun mayasına eşit olarak katılmış Rabbanî mayadır- ışığında elinden geleni yapar, neticeyi tevekkülle Allah'a bırakır.

Karşısına çıkan olumsuz bir şeyden dolayı, görülen bir varlığa bakarak uğursuzluk anlamı çıkarmaz ve o işini yarım bırakmaz.

Müslüman; şunu bunu uğursuz saymayıp, işine ve yoluna devam eder ve her halükârda Allah'a dayanıp güvenir.

Ancak böylece gayesine ve hedefine ulaşabilir.

Yani bir şeyi, bir olayı uğursuz sayma anlayışı, İslâm şeriatında haram kılınmıştır.

Çünkü mutlak fail (her şeyi yapan yaratan, gerçekleştiren ve takdir eden), gerçek müessir yalnız Allah'tır.

Müslüman, karşılaştığı olayları devamlı hayra "Tefe’ül"e yormalıdır. Efendimiz şöyle buyurur:

“Ne sirayet (bulaşma) ne de uğursuzluk vardır. Benim fe’li salih, güzel bir kelime hoşuma gider.” (Hadis-i Şerif / Buhari, Tıb 44, 54; Müslim, Selam 113, (2224)

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:24
  1. uğur
  2. uğursuzluk
  3. dinde uğursuzluk var mı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
    1. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    2. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    3. Alüminyum felaket!
    4. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    5. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    6. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    7. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    8. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    9. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    10. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    11. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    12. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    14. Tuzun 7 faydası daha..
    15. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    16. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    17. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    18. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    19. Kola gut hastalığı riskini artırıyor
    20. Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol