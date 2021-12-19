Batı'dan yayılan zehir! Çok özenilen o Batı bakın kız öğrencileri fuhşiyata nasıl malzeme yapıyor

Yeniakit.com.tr

Özenilen Batı'nın dünyaya enjekte ettiği "Sugar Daddy" kepazeliği Avrupa'nın çirkin yaşam tarzını gözler önüne seriyor.

Öğrettiğiniz bilimin kime ne faydası var?

Rezil site, ilk olarak ABD'de ortaya çıktı. Batı, genç kadınların yaşlı erkeklere, genç erkeklerin de yaşlı kadınlara "fuhuş" amacı ile pazarlandığı internet sitesi aracılığı ile bilim öğrettiğini iddia ettiği öğrencilerini, zengin iş adamlarına "escort" olarak sunuyor.

Zehir ABD'den yayıldı!

İlk olarak ABD'de yaygınlaşan "Sugar Daddy", 2019 yılında Cambridge Üniversitesi'ne sıçradı. Yaklaşık 20 bin nüfuslu üniversitede çoğunluğu kız, her 20 öğrenciden birisi fuhşiyata malzeme olarak, para kazandı.

Öte yandan Fransa sokaklarının billboardlarında da ahlaksız sitenin tanıtımları yapıldı. Fransa, kız öğrencilerini, "Eğitim masraflarını karşılamak için zengin sevgili" yazılı afişlerle fuhuşa davet etti.

'Bilim öğrettikleri' genç kızları üç kuruşluk tatil için otel odalarına gönderiyorlar!

Batı, zengin erkeklerin para, hediye, tatil ya da bir eşya karşılığında genç kadınlara ulaştığı "Sugar Daddy" adlı rezil uygulama aracılığı ile, "bilim öğrettiği" öğrencilerini, üç kuruşluk menfaatler uğruna, menfaatlerini temin edenlere "karşılık" vermeleri için otel odalarına gönderiyor. Kız öğrencilerinin bedenini zenginlere sunarak, onları hayatlarının en büyük zararına uğratan Batı, bu kepazeliğinin üzerini, "Biz öğrencilerimize bilim öğretiyoruz." söylemi ile örtmeye çalışıyor.