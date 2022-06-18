  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı'dan yaptırım yiyen Rusya'ya el uzattılar: Hazırız
Dünya

Batı'dan yaptırım yiyen Rusya'ya el uzattılar: Hazırız

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı'dan ağır yaptırımlar yiyen Rusya'ya Çin el uzattı. Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:23:00 -
Batı'dan yaptırım yiyen Rusya'ya el uzattılar: Hazırız

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, ülke yoğun yaptırım paketleriyle karşı karşıya kaldı.

Bu dönemde Çin'in ticari desteğini bulan Rusya, sıkışan alanları bu destekle rahatlatma yoluna gidiyor. Özellikle enerji konusunda, savaşın ilk 100 gününde Çin, 13,2 milyar dolarla ihracatın en çok yapıldığı ülke konumunda.

Uçak parçası tedarik etmeye hazırız

Son olarak Rusya'nın uçak parçası tedariğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, "Rusya'ya bileşen (uçak parçası) tedarik etmeye hazırız, bu tür iş birliklerimiz var. Çin tarafından herhangi bir kısıtlama yok" dedi.

26 Şubat'ta Avrupa Birliği, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, Rus hava taşıyıcıları için uçak ve bileşenlerinin satışını ve tedarikini, ayrıca uçaklarına herhangi bir sigorta ve reasürans hizmeti verilmesini ve onarımlarını yasakladı.

Rus makamları, özellikle ulusal şirketlerin, yabancı şirketlerden kiralanan uçakları kullanmaya devam etmelerine izin vermek gibi bir dizi önlem alarak karşılık verdi.

Star Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23