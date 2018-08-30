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Batı’da teşvik bizde hapis!

Türkiye’deki Batı hayranlarının gönül karargahı durumundaki ABD’de, gayrimeşru ilişkilerin önüne geçmek ve nüfusu artırmak için evlilik yaşının 14’e kadar düşürüldüğü ve ailelerinin rızasıyla evlenme kararı alan genç çiftlerin ekonomik sıkıntı çekmesine engel olmak için de her ay 450 dolar para yardımında bulunulduğu belirlendi. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde de evlilik yaşının 16’ya kadar düşürüldüğü tespit edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:42
Batı’da teşvik bizde hapis!

Evlilik konusunda, hiçbir bilimsel temeli olmayan 18 yaş kuralının katı bir şekilde uygulandığı Türkiye’nin aksine Batı ülkelerinde durumun oldukça farklı olduğu tespit edildi. Ülkemizde 18 yaş altında evlilik yapan çiftlere 16 yıla kadar hapis cezası verilirken, ABD’de gayrimeşru ilişkilerin önüne geçmek için evlilik yaşının 14’e kadar düşürüldüğü, genç evlilere iş sahibi olunana kadar para yardımında bulunulduğu belirlendi. Batı hayranları tarafından her fırsatta “medeniyetin beşiği” olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde de resmi evlilik yaşının 18’den aşağı çekildiği ve genç evlilik konusunda hiçbir cezai işleme başvurulmadığı bildirildi.

BATI TEŞVİK EDİYOR

Türkiye’de evlilik konusunda Türk Medeni Kanunu’nun 124. Maddesi gereği 18 yaşın altında nikahlanan çiftler hakkında başlatılan kamu davaları sonucu binlerce erkek 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıp, kadınlar ise çocuklarıyla birlikte sefil bir hayata ve yalnızlığa mahkum ediliyor. “Muasır medeniyet seviyesi” olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimeşru ilişkilerin önüne geçmek için evlilik yaşı 14’e kadar düşürülmüş durumda. Pew Araştırma Merkezi’nin yayınladığı istatistiklere göre; 18 yaş altındaki 248 bin genç resmi nikah kıyarak dünyaevine girmiş durumda. Son 10 yılda evlenen 18 yaş altı genç çift sayısı 167 bin. Akran evliliği; Batı Virginia, Texas, Nevada, Oklahoma, Arkansas, Kaliforniya, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinde oldukça yüksek oranda.

16 MİLYON DOLAR YARDIM

Evlilik yaşını düşürmekle yetinmeyen ABD eyalet hükümetleri, evlenen gençlere maddi yardım yapıyor. 18 yaş altında yuva kuran binlerce çift için ödenek ayrılan ABD’de, kendilerinin ve ailelerinin rızasıyla evlenme kararı alan genç çiftlerin ekonomik sıkıntı yaşamaması için ailelere her ay ortalama 450 dolar para yardımında bulunuluyor. Nakdi yardım, çiftlerin hayatlarını geçindirecek bir iş sahibi olana kadar devam ediyor. ABD’de akran evliliği yapan 248 bin çift için yılda toplam 16 milyon dolar harcama yapılıyor. Genç evliliğin günden güne yaygınlaştığı Amerika’da 15-17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 5’i resmi nikahlı olarak yaşantılarını sürdürüyor.

AVRUPA’DA 18 YAŞ KURALI YOK

Türkiye’deki Batı hayranlarının gönül karargahı durumundaki Avrupa ülkelerinde de hiçbir bilimsel temeli olmayan 18 yaş kuralı evliliklerde uygulanmıyor. Avrupa Birliği üyesi Estonya’da 15 yaşa kadar evlilik yasal. Evlilik yaşını 16’ya düşüren Avrupa ülkeleri ise şunlar: İngiltere, Almanya, Avusturya, Avustralya, Hollanda, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda, İtalya, Norveç, Portekiz. Bu ülkelerde genç evlilik konusunda hiçbir cezai işlem yapılmıyor. Batı’yı “medeniyetin beşiği” olarak tanımlayan Türkiye’de ise genç evlilik yapan çiftler hakkında başlatılan kamu davaları sonucu erkekler 15 yıla kadar cezaevlerine atılıyor, kadınlar çocuklarıyla birlikte sefil bir hayata ve yalnızlığa mahkum ediliyor.

Bu zulüm bitsin

Bu yasa zinayı teşvik ediyor

Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın

 

FARUK ARSLAN / İSTANBUL
Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:42
  1. genç evlilik
  2. ABD
  3. İngiltere
  4. Almanya
  5. Avusturya
  6. Avustralya
  7. Hollanda
  8. 18 yaş kuralı
  9. evlilik
  10. 18 yaş altı evlilik
  11. Türk Medeni Kanunu
  12. türk ceza kanunu
  13. erken evlilik
  14. akran evliliği

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN29 dk önce
    14-16 YAŞLA EVLENENLER PSİKOLOJİK SORUNLUDUR UZMANLARCA.ÖYLE DIYOLAR
  • birisibirisi14 dk önce
    batıdakiler aşırı özgürlükten bizdekiler aklı tam ermeden aile baskısıyla oluyor diye. bizde büyük yaşlarda bile aileler karışıyor. aksi halde dönecek ev bulamazsın mecbursun babanı dinlemeye
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