Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif
Fransız devi PSG yaz döneminde yıldız bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Osimhen de listelerinde... Ancak en yüksek denemeyi Haaland'da yapacaklar...
PSG 2026 yazında kesin olarak forvet transferi yapacak. Oluşturulan listede Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyor. Ancak Fransız devinin en büyük hedefi Erling Haaland... Norveçli futbolcu için devası bir bütçe de ayrıldı. Bu rakam çok konuşulacak.
PSG'nin, Manchester City'ye 250 milyon euro önereceği öğrenildi. Rakam devasa olsa da İngiltere merkezli kaynaklar, bu paranın geri çevrileceğini belirtti. 25 yaşındaki forvetin City ile 30 Haziran 2034 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Yönetim onu göndermeye hiç sıcak bakmıyor.
PSG, Haaland'da istediği sonucu alamazsa listedeki diğer alternatiflere yönelecek. Bu isimlerden biri de Victor Osimhen... Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızı satmak istemiyor. Ancak oyuncunun bu yönde bir talebi olursa durum değişebilir. Bugün itibarıyla Osimhen İstanbul'da son derece mutlu...
