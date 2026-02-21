Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif

PSG 2026 yazında kesin olarak forvet transferi yapacak. Oluşturulan listede Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyor. Ancak Fransız devinin en büyük hedefi Erling Haaland... Norveçli futbolcu için devası bir bütçe de ayrıldı. Bu rakam çok konuşulacak.