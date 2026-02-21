  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zencefilli ve zerdeçallı yoğurt ve çorba... Doğru iftar beslenmesi bağışıklığı güçlendiriyor... Fenerbahçe'de Kante gelişmesi! Tedesco kararını verdi, hemen uygulanacak Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif ABD’li ilaç şirketi TSI, Türkiye yatırımında ezber bozacak: GSYO’larda yeni paradigma... YKS’ye hazırlıkta son 4 ay için 5 öneri: Süre değil, sistem belirleyici... Büyük hamle bu: Silva veya Brandt yaz başında Galatasaray'a imza atacak Türkiye'den siber güvenlik hamlesi! Gücüne güç katacak! Ateşkes Siyonist katili durdurmuyor! Gazze’de şehit sayısı 72 bin 70’e çıktı
Spor
4
Yeniakit Publisher
Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif

Fransız devi PSG yaz döneminde yıldız bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Osimhen de listelerinde... Ancak en yüksek denemeyi Haaland'da yapacaklar...

#1
Foto - Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif

PSG 2026 yazında kesin olarak forvet transferi yapacak. Oluşturulan listede Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyor. Ancak Fransız devinin en büyük hedefi Erling Haaland... Norveçli futbolcu için devası bir bütçe de ayrıldı. Bu rakam çok konuşulacak.

#2
Foto - Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif

PSG'nin, Manchester City'ye 250 milyon euro önereceği öğrenildi. Rakam devasa olsa da İngiltere merkezli kaynaklar, bu paranın geri çevrileceğini belirtti. 25 yaşındaki forvetin City ile 30 Haziran 2034 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Yönetim onu göndermeye hiç sıcak bakmıyor.

#3
Foto - Daha kimle listede olacak ki... Osimhen derken Haaland: İnanılmaz teklif

PSG, Haaland'da istediği sonucu alamazsa listedeki diğer alternatiflere yönelecek. Bu isimlerden biri de Victor Osimhen... Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızı satmak istemiyor. Ancak oyuncunun bu yönde bir talebi olursa durum değişebilir. Bugün itibarıyla Osimhen İstanbul'da son derece mutlu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı
Dünya

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı

Japonya'nın Osaka kentinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir bağışçı, kentin su şebeke..
Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama
Gündem

Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama

Tunceli Valiliği, Toratlı köyündeki toprak hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyela..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Gündem

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleştirilen ilk toplantısında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23